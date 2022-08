Napoli, coppiette nel mirino: presi due rapinatori seriali al Vomero

Due napoletani, un 20enne e un 23enne, sono indagati per due violente rapine avvenute il 30 giugno e il 4 luglio. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, i banditi con la complicità di un minore e armati di pistola, si sono fatti consegnare denaro e telefoni cellulari dalle vittime, tutti ragazzi, fuggendo in sella a uno scooter rubato. Da qui l'indagine dei carabinieri “Napoli-Vomero” avviata il 6 luglio, quando i due malviventi - dopo rocambolesca fuga a bordo di scooter - sono stati bloccati e arrestati in flagranza per un'altra rapina a mano armata, a danno di una coppia di giovani fidanzati. Denunciato anche il complice minorenne. Ora la misura cautelare, disposta in sede di indagini preliminari.

