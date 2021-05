Napoli, flop coprifuoco: movida senza regole e sangue sul lungomare, accoltellato un 17enne

Sangue sul “coprifuoco” che non c’è. Un ragazzo di 17 anni è stato ferito con un’arma da taglio, poco dopo le 22,20 a Chiaia. L’aggressione si è consumata in via Arcoleo, a due passi dal lungomare rimasto affollato di gente anche dopo le 22. Non si conosce l’identità del minorenne, che è stato soccorso e ricoverato in ospedale. Alla base del ferimento, pare, una lite per motivi sentimentali. Indagini in corso della Polizia di Stato, che è a...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati