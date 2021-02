Napoli: coralli e conchiglie di specie protetta venduti sulla bancarella in via Caracciolo, sequestro e denuncia

I carabinieri del nucleo Cites di Napoli insieme a quelli della stazione carabinieri Forestale di Napoli hanno denunciato un ambulante per vendita di esemplari tutelati senza la prevista documentazione. L’uomo esponeva sulla bancarella in via Caracciolo vari coralli e conchiglie privi di tracciabilità circa la provenienza. I carabinieri hanno sequestrato 3 pezzi di corallo bianco del genere acropora, 1 pezzo di corallo di colore rosso della specie tubipora misica, 5 conchiglie rosa della specie strombus gigas e 6 valve di conchiglie della specie tridacne.

APPROFONDIMENTI LA CURIOSITA' VirtuArte Octava, eccellenze artigiane di Torre del Greco in mostra... IL BLITZ Napoli: vendeva autoradio e abiti con false griffe, ​denunciato... IL LOCKDOWN Epifania a Napoli, piazza Mercato vuota nella notte della befana:...

© RIPRODUZIONE RISERVATA