Napoli, il coronavirus non ferma i clan: otto colpi contro una casa a Ponticelli

La camorra non si ferma. Mai. Neppure con il coronavirus. Così nella città deserta stanotte sono echeggiati con particolare vigore gli otto colpi di arma da fuoco esplosi a Ponticelli.

L'allarme è scattato subito in via Scarpetta e nelle zone del popoloso quartiere. Un proiettile è penetrato nell'abitazione di un soggetto già noto alle forze dell'ordine ma non ci sono prove sicuro che il raid fosse contro di lui, che non è ritenuto un membro ai vertici delle organizzazioni criminali.

Complessivamente i carabinieri del nucleo operativo di Poggioreale che sono intervenuti in zona hanno trovato otto bosso di un pistola calibro 7.65 a terra.

Ultimo aggiornamento: 15:57

