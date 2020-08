Due casi di coronavirus a Napoli, uno dei quali verificatosi 15 giorni fa. Il Presidente della Seconda Municipalità, Francesco Chirico, tranquillizza i resideneti: «Si parla di focolaio in Pignasecca, - dichiara Chirico - ma non è così. È risultata positiva la compagna di un collaboratore di un fruttivendolo della zona. La compagna, non il dipendente, che è stato messo in quarantena dalla stessa azienda. Ciò accadeva più di 15 giorni fa.

Un altro caso raccontato è quello verificatosi ad un panificio del quartiere. La signora contagiata, per sue ragioni in ospedale, è risultata positiva al test rapido ed al successivo tampone, da quel momento è stata ricoverata all'ospedale del mare in sorveglianza. Per fortuna non ha accusato alcun sintomo e quindi sta bene. Tutti i familiari e i dipendenti - sottolinea Chirico - sono risultati negativi ai tamponi fatti domenica e sono in isolamento per i 14 giorni previsti dalla legge.Alla nostra Asl non risulta alcun altro caso sul territorio».

