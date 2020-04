Ci sono clochard, uomini e donne in difficoltà e decine di famiglie a richiedere assistenza e pasti caldi in questo periodo di pandemia. Un'emergenza nell’emergenza che a Napoli, soprattutto in determinati quartieri, si fa sentire come mai prima d’ora. Un allarme che viene lanciato in queste settimane, dagli attivisti delle caritas territoriali, e che fa aumentare il già cospicuo esercito di bisognosi.

«Siamo troviamo di fronte – afferma Paola Trotta della Caritas di Fuorigrotta – ad un popolo di “insospettabili”. Intere famiglie e persone che hanno perso il lavoro e sono ancora in attesa di aiuti e sostegno da parte dello stato. Una condizione di nuova emergenza che si aggiunge a quella di cui già eravamo a conoscenza. C’è anche da far presente che le altre associazioni, in questo momento così difficile non stanno più operando. Anche per questo abbiamo cercato di essere più presenti in zona, portando pasti ed aiuti due volte a settimana. Prepariamo settanta cestini e distribuiamo almeno trenta spese al giorno. Ma non basta. Le richieste sono sempre di più e non riusciamo a farcela da soli».



. Anche indumenti o medicinali sono tra le loro priorità. Tutte richieste che in questo momento sembrano difficili da soddisfare. «Ci chiedono di tutto – conclude Paola – ma adesso è veramente complicato accontentarli. Ogni giorno abbiamo richieste e purtroppo non siamo in grado di provvedere al 100%. Ci rendiamo conto di quanto sia complessa questa situazione ma proprio per questo non ci fermeremo e faremo il possibile per essere ancora più attivi. L’unica cosa che chiediamo è un sostegno anche da parte di chi è in condizione di aiutarci. In questo momento è necessario il supporto di tutta la comunità».