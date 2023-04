Napoli, corre in scooter e scappa dalla polizia: arrestato pusher dominicano

Nella serata di mercoledì 19 aprile, gli agenti del commissariato San Carlo Arena, durante il servizio di controllo del territorio, in via Gussone, hanno notato uno scooter a forte velocità il cui conducente, alla loro vista, ha accelerato la marcia per eludere il controllo.

Dopo un inseguimento, terminato in via Sant’ Attanasio, il conducente, dopo aver perso il controllo del mezzo e proseguito la fuga a piedi ma, è stato bloccato e trovato in possesso di 38 involucri contenenti circa 57 grammi di marijuana, due dosi di cocaina del peso di circa 1,1 grammi, altre 17 dosi di crack del peso di 5 grammi, 55 euro e un telefono cellulare.

F.C., 31enne dominicano con precedenti, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. Inoltre, gli sono state contestate tre violazioni del codice della strada per mancata copertura assicurativa, mancata esibizione dei documenti di circolazione e guida di veicolo già sottoposto a sequestro.