Appalti e corruzione all'Ospedale del Mare, sei arresti nell'Asl Napoli 1

Giovedì 22 Novembre 2018, 09:32 - Ultimo aggiornamento: 22-11-2018 09:37

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli sta eseguendo l'arresto di sei persone accusate di associazione per delinquere finalizzata alla corruzione di pubblici ufficiali, alla turbata libertà degli incanti e alla turbata libertà del procedimento di scelta del contraente con riferimento a plurime forniture di apparecchiature elettromedicali.L'inchiesta della Procura riguarda le procedure di approvvigionamento di strumentazioni mediche destinate all'Ospedale del Mare di Napoli e a ulteriori presidi sanitari dell'Asl Napoli 1 Centro, coinvolgendo personale della medesima azienda sanitaria e facoltosi imprenditori campani. I finanzieri stanno eseguendo anche delle perquisizioni e il sequestro di beni mobili e immobili riconducibili alle società e agli indagati per per oltre 850.000 euro.