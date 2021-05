Napoli, dalla corsia agli spettacoli all'aperto: i volontari della clownterapia cambiano

Balli, musica e travestimenti in smart working. Dopo più di un anno di pandemia il lavoro dei volontari della clown terapia continua, ma non più tra le corsie degli ospedali. Le norme anti covid hanno costretto gli animatori ad esibirsi “a distanza” e lasciandosi solo intravedere dai piccoli ospiti ricoverati. E' il caso ad esempio dei ragazzi dell'associazione contro le leucemie ed i tumori dell'infanzia che all'esterno dell'ospedale Pausilipon, hanno messo su un vero spettacolo all'aperto. Una serie di danze e coreografie per salutare i bambini e ricordargli che, nonostante tutto, il sorriso non ha ostacoli e supera tutte le barriere. «Si può fare poco purtroppo – ribadisce il presidente dell'ACLTI Alfredo Cavaliere – e se non fosse per le dirette Facebook o per i social sarebbe davvero impossibile. Noi puntiamo tutto sul contatto diretto con bambini e famiglie ed ora che non si può entrare, siamo costretti ad inventarci nuovi metodi di azione. Nonostante tutto cerchiamo di fare tutto il possibile e proviamo a ricordare ai bambini che non li abbiamo dimenticati e che presto li riabbracceremo». Un impegno costante insomma che i volontari intendono mantenere anche in questa fase così difficile di distanziamento sociale.

«Il lavoro dei volontari è fondamentale – dichiara il dottore e ricercatore Claudio Cerchione – perchè portano gioia in momenti difficili. Loro sono a pieno titolo membri dello staff ospedaliero ed è difficile dover rinunciare alle loro prestazioni. In questo modo però sono riusciti ad ovviare al problema e noi ne siamo contenti. Un paziente felice risponde meglio alle terapie ed affronta la degenza in modo diverso. Speriamo solo di tornare presto alla normalità, perchè i bambini hanno bisogno di abbracciarli e stargli accanto».

Cure e terapie che non possono fare a meno del supporto fisico e mentale che è sempre stato il primo obiettivo di associazioni come quella dell'ACLTI. Un gruppo di giovani che, proprio per fare fronte alle avversità della pandemia, ha deciso di affidarsi alla tecnologia. «Siamo sempre stati vicini ai bambini ed alle loro famiglie – Afferma Elena Crocino psicologa e responsabile della formazione dei volontari – ma da un anno a questa parte abbiamo dovuto rinunciare al contatto fisico. Una mancanza a cui abbiamo cercato di rimediare attraverso le moderne tecnologie. Anche le video chiamate infatti, sono state una valida alternativa. Con questi appuntamenti ci teniamo a far presente che continueremo ad essere attivi e che non lasceremo mai solo chi ha bisogno di noi. La prima terapia è quella che coinvolge la mente e che cerca di rendere più sopportabile e sereno, il momento del ricovero e della cura medica».