Ha abbozzato una risata, appena dopo aver ascoltato le conclusioni della Procura. Non ha tradito altre emozioni dopo aver incassato una richiesta di condanna da parte del pm: dieci anni di reclusione per lesioni aggravate nei confronti di due ragazzine, una delle quali - al momento del fatto - era addirittura minorenne. Sono da poco passate le due del pomeriggio, tribunale semivuoto, aula 418, il pm non fa sconti alla donna ritenuta responsabile del tentativo di sfregio a colpi di acido nei confronti di due ragazzine (a cui è per altro legata da lontani rapporti di parentela). Una aggressione avvenuta al termine di un litigio riconducibile a tensioni che da tempo scandivano la vita di un nucleo familiare allargato.



Una richiesta di condanna a dieci anni, dunque, per Francesca Pierro, ritenuta responsabile di aver confezionato acido, poi gettato contro il viso delle due ragazze - due sorelle - entrambe vittime di questa storia. Ricordate l’episodio? Ricordate la storia dell’acido? Siamo al 30 maggio del 2022, nei pressi del ponte della Sanità, non lontano da corso Amedeo di Savoia, quando si consuma un atto più unico che raro. La donna avrebbe affrontato le due ragazze, per poi dare seguito al proprio piano: acido contro il viso, a chiudere - almeno dal suo punto di vista - una querelle sorta in casa - o comunque in un ambiente domestico allargato - per litigi che si trascinavano da anni. Difesa dal penalista Bernardo Scarfó, la donna è pronta a replicare alle accuse, a ribadire la propria estraneità rispetto all’ipotesi di un gesto doloso. Secondo quanto è possibile immaginare, alla luce dei vari passaggi istruttori nel corso del dibattimento di primo grado, la posizione della difesa della donna batte su una pista uguale e contraria: l’acido sarebbe stato riversato in modo accidentale, probabilmente nel corso del parapiglia seguito a una colluttazione; in questo senso - potrebbe essere questa la versione difensiva - le lesioni arrecate alle due ragazze non sarebbero frutto di un gesto intenzionale. Una ricostruzione uguale e contraria che ora attende l’intervento dei difensori che si sono costituiti parte civile per le due ragazze, vale a dire gli avvocati Antonio Sorbillo e Cesare Amodio, attesi in aula per le loro discussioni nel corso dell’udienza del prossimo 24 novembre.

Ma torniamo alla requisitoria vibrata nella tarda mattinata di ieri. Si parte dalle ferite arrecate alle due vittime di questa storia, parliamo di danni indelebili che hanno segnato il volto di una delle due ragazze. Il pm ha spiegato ai giudici che l’imputata ha prima confezionato unapoi ha dato seguito al proprio programma. In questo senso, è possibile parlare di aggravante della premeditazione, quanto basta a chiedere una condanna a dieci anni di reclusione.Una vicenda che, come sempre più spesso accade in casi di violenza metropolitana, ha avuto un inevitabile corollario mediatico. Sia nel corso dei primi interrogatori riservati in Questura dalla donna oggi imputati, sia nel corso delle varie udienze che si sono succedute in una istruttoria dibattimentale durata oltre un anno, ci sono stati sistematici aggiornamenti social. Diversi sono stati i post sullache hanno alimentato non poca tensione tra le parti in causa. Ma al netto dell’accertamento in aula, restano sullo sfondo di questa vicenda i possibili moventi che hanno scatenato la rabbia e lo scontro tra due gruppi appartenenti alla stessa famiglia. Tra i possibili retroscena, alcune attenzioni morbose che sarebbero state riservate nei confronti delle due ragazzine, cosa che basta da sola a far alzare il livello della tensione in aula, in vista della sentenza. Stando al calendario previsto dal giudice, il prossimo 29 settembre è previsto il verdetto di primo grado, a proposito del ruolo svolto dalla donna che tra i vicoli della Sanità qualcuno ha ribattezzato “lady acido”.