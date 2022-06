Napoli, corso Garibaldi: lite tra stranieri, ferito con un paio di forbici, 39enne in ospedale

Un 39enne di origini marocchine è finito in ospedale dopo essere stato ferito all'addome. L'uomo, aggredito intorno alle 12.30 di questa mattina mentre si trovava su corso Garibaldi, sarebbe stato assalito da un'altro straniero di origini algerine con un paio di forbici.

La vittima, soccorsa per la ferita all'altezza dell'ombelico, è stata dimessa con sette giorni di prognosi dai medici del Vecchio Pelegrini e non ha necessitato di uteriori acertamenti clinici dal momento che il taglio, seppure profondo, non aveva lesionato organi.

I motivi dell'aggressione sono al vaglio delle volanti della Questura che indagano sull'accaduto.