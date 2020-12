Concorsi pubblici, a Napoli nasce il «corso sospeso»: i giuristi offrono consulenza gratuita

Formazione gratuita per chi aspira a partecipare ai concorsi pubblici in materia giuridica. Una iniziativa straordinaria, messa in campo da un pool di giuristi in un periodo di crisi per il mondo delle professioni, specie per chi - come i concorrenti pubblici - sono rimasti ai bordi del sistema produttivo e soffrono di una maggiore incertezza.

Ma proviamo a capire in cosa consiste questa iniziativa. In campo il Centro studi Piero Calamandrei (con sede al Centro direzionale di Napoli), che opera da circa quattro anni nel campo della formazione specializzata nel settore giuridico e nel campo dei concorsi pubblici.

In campo, Alessio Savarese e Raffaele Torrese, entrambi professionisti del mondo del diritto e formatori giuridici (in particolare Alessio Savarese è anche il Presidente di International Lawyers Association), attenti e sensibili alle problematiche attuali al punto tale da promuovere una iniziativa a carattere solidale. Come è noto, in condizioni ordinarie il centro offre la sua professionalità e le sue lezioni a pagamento, ma in questo periodo il Centro studi Calamandrei ha proposto di «regalare» le migliori lezioni di diritto e logica a chiunque sia interessato.

Chiunque sia interessato, può seguire la pagina facebook del centro studi dal nome «Corsi di formazione giuridica 2020» e mandare un messaggio privato alla pagina fb oppure una email all'indirizzo centrostudipierocalamandrei@gmail.com , indicando a quale materia è interessato.

