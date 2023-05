Napoli, corso Umberto chiuso: palo pericolante per lo striscione

La polizia municipale sta chiudendo, in questi minuti, il traffico su corso Umberto I nel tratto fra piazza Garibaldi e piazza Nicola Amore. La chiusura è dovuta alla presenza di un palo pericolante che rischia di crollare sulla strada.

Al palo è stato legato uno striscione di celebrazione per lo scudetto del Napoli. Con il vento lo striscione si è trasformato in una vela che ha lentamente lesionato la base del palo che attualmente deve essere rimosso. Sul posto pattuglie della polizia municipale dell'unità operativa San Lorenzo, al comando del capitano Gaetano Frattini, per indirizzare gli automobilisti su percorsi alternativi.