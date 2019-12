Napoli, il caso in Appello: prescritto un processo su tre

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ci sono i primari di almeno quattro ospedali della Campania, oltre a una pattuglia di dirigenti tecnici di Asl e uffici sanitari. Poi, a scavare in quella montagna di carte rimaste sotto lo sguardo impassibile di addetti ai lavori, si scovano le storie di questori, di esponenti di provveditorati alle opere pubbliche, di funzionari di polizia un tempo dati come «in carriera», prima di finire nella curva di indagini giudiziarie. E ancora: casi di omicidi colposi, o presunti tali, di quelli che suscitano scandali per possibili (ma non accertati) errori in corsia, oltre a un serie di protagonisti di delitti stradali, consumati in sella a scooter o a bordo di auto guidate con una buona dose di distrazione., una galleria umana che fa notizia in due momenti di vita processuale: al momento dell'avvio delle indagini, con arresti o perquisizioni, quando scattano sigilli di sequestri o manette ai polsi; e (forse) quando in aula si alza bandiera bianca, leggi dichiarazione di avvenuta prescrizione.È il dato napoletano del fenomeno sul quale si consuma l'ultimo scontro politico giudiziario tra le forze in campo, la faccia partenopea della riforma Bonafede, che pone uno stop alla prescrizione a partire dall'appello. Una riforma su cui è forte la tensione politica, che potrebbe far registrare i primi effetti intorno al 2025, per quanto riguarda le contravvenzioni; e a partire dal 2027-2028, per quanto riguarda i delitti, i reati più gravi.Siamo in linea con gli altri distretti di Corte di appello delle grandi città. In sintesi, il grosso dei procedimenti (tra il 50 e il 60 per cento) si prescrive nella fase delle indagini preliminari, cioè in quella fase che va dal rinvenimento della notizia di reato (che spesso viene scoperta a distanza di tre o quattro anni) al passaggio delle carte al giudice. Particolarmente critico lo scenario in Appello: è qui infatti che si registra un altro picco di prescrizioni (intorno al 25 per cento), specie per i dibattimenti a carico di soggetti non detenuti. In mezzo c'è la vita del Tribunale, i processi di primo grado dove, specie a Napoli, non mancano sorprese in negativo. Ed è a questo punto che vale ricordare il processo Asl (sessanta imputati), dinanzi alla prima penale, nato già morto: di recente è stato il pm Valeria Sico (che non era titolare delle indagini, ndr) a dichiarare in aula l'avvenuta prescrizione per l'associazione a delinquere, con buona pace dei sessanta imputati, in una vicenda esplosa nel 2009 (con perquisizioni e sequestri) e approdata in primo grado solo nel 2017. Si trascina da tempo, invece, il processo sulla presunta turbativa d'asta per il restyling del commissariato Decumani, per un non meglio precisato progetto di realizzazione della cittadella dei dati sensibili della polizia: anche qui, prescrizione annunciata. Storie diverse, stesso esito. Ma restiamo ai piani alti del Palazzo. Spiega il presidente della Corte di appello: «Il problema è la lunghezza del processo, che è determinato da tanti fattori. Purtroppo ogni anno si prescrivono da un punto di vista formale in Corte di appello il 25 per cento dei processi, solo a considerare le sentenze di avvenuta prescrizione, anche se in concreto la prescrizione investe fino al 30-40 per cento di processi, al netto degli sforzi che tutti noi compiamo per arrivare a una sentenza nel merito».«La lunghezza dei processi, il numero esiguo di magistrati, cancellieri e persona amministrativo sono le cause principali». E a conferma di tutto ciò i numeri raccolti in un tavolo tecnico tra i vertici del distretto e gli avvocati, a proposito dello sfilacciamento dei processi: se a Napoli, nel 2014, occorrevano 870 giorni per chiudere un processo di primo grado per corruzione, nel 2019 occorrono fino a 1200 giorni per definire un processo in primo grado. Reduce dalla maratona oratoria a Roma, il presidente della camera penale di Napoli, che al Mattino spiega: «La prescrizione è un presidio di civiltà ed è funzionale all'esigenza di non rendere il cittadino ostaggio a vita degli ingranaggi della giustizia. Siamo ovviamente contrari allo stop alla prescrizione dopo il primo grado di giudizio, anche considerando le pendenze esistenti in Corte di appello».