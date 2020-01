Napoli, nuovo corteo dei lavoratori Whirpool: «Preoccupati per il prosieguo delle nostre trattative»

Il cambio al vertice del Movimento 5 Stelle crea non poche preoccupazioni ai dipendenti della Whirpool che stamattina, hanno deciso di tornare in strada. Rabbia, insoddisfazione ed incertezze, muovono i passi di questo nuovo corteo - su via Argine a Ponticelli - che segue quello della scorsa settimana, quando venne occupata la rampa di accesso alla A3.

«Siamo preoccupati - commenta il delegato sindacale Rsu-Uilm Vincenzo Accurso - perché non vogliamo che questo possa creare problemi alla nostra vertenza. Auspichiamo che Patuanelli continui il suo incarico ministeriale e al tavolo del 29 sia presente per difendere il nostro posto di lavoro. La nostra disavventura va avanti da oltre 8 mesi, ma ancora non si vede la luce in fondo al tunnel. Vogliamo certezza sul nostro futuro, perché oltre quattrocento famiglie rischiano di perdere il proprio sostentamento».



