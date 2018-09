CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 1 Settembre 2018, 21:58 - Ultimo aggiornamento: 01-09-2018 23:00

In alcuni quartieri e in alcuni momenti dell’anno sono cosa loro. Nel senso che appartengono ai clan: sono persone messe in strada dai clan, con regole precise e la certezza di ottenere incassi rapidi e «puliti», quasi sempre al riparo da grane giudiziarie. Parcheggiatori abusivi e camorra: ne parlano denunce, informative di polizia giudiziaria, indagini della Dda, che confermano l’esistenza di un fenomeno che si rafforza da anni. Ma proviamo a disegnare una sorta di mappa, alla luce delle più recenti indagini: zona ospedaliera, zona movida-baretti, zona universitaria, zona stadio, zona lidi nel periodo estivo. Impossibile improvvisarsi abusivo se non c’è un preciso via libera da parte di chi ha il controllo del territorio. Niente free lance in alcune zone della città, niente subappalti ad altri sistemi criminali, come appare evidente da una semplice ricognizione visiva: difficile imbattersi a Napoli e in provincia in abusivi di colore, in addetti alla sosta illegale non napoletani, immigrati. Come a dire: i clan cittadini subappaltano agli immigrati - specie quelli di colore - lo smercio dei prodotti falsi, droga al minuto, prostituzione, guardandosi bene però dall’offrire pezzi di strada cittadina ad altri.LA MAPPAMa andiamo con ordine a partire dal centro storico. Esiste un asse che va da San Giovanni a Teduccio al rione Mercato fino alla zona di Chiaia, che è interamente controllato dal clan Mazzarella (il cui potere - nel corso degli anni - dipende da un intreccio di alleanze su un’ampia fetta di città), che piazza i suoi uomini all’angolo della strada, nei pressi dell’università (il palazzo di Giurisprudenza è presidiato in modo militare) o in alcune parti della movida notturna. La zona di Chiaia fa storia a sé, specie a ridosso dell’area dei baretti quando il quartiere diventa meta del popolo della notte. Dal piazza Dante (zona in cui insistono i Saltalamacchia) al Pallonetto di Santa Lucia (zona controllata dal clan Elia, con un residuo dei Mazzarella) nei fine settimana sciamano gli addetti alla sosta abusiva; a Posillipo invece sono le famiglie che un tempo facevano capo ai Calone e agli Strazzullo ad avere maggiore influenza quando si tratta di piazzare i propri uomini all’esterno dei lidi presi di assalto d’estate; dal rione Traiano (dove i Puccinelli restano il clan più influente, assieme ad altre sei famiglie di pusher) arriva manovalanza a dare man forte agli abusivi stabili in occasione delle partite del Napoli, che fanno schizzare i prezzi rispetto agli standard cittadini.