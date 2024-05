È una storia da film, quella che è andata in scena tra via Toledo e l’Ospedale del Mare dal 2 aprile e fino all’altro ieri, quando è arrivato un lieto fine pieno di emozioni, che date le premesse sembrava lontanissimo. I protagonisti si chiamano Daniele - un homeless sulla quarantina - e la sua «famiglia», cioè i suoi tre inseparabili cani: Danka, Toby e Loui. Così inseparabili che Daniele, per non lasciarli soli, «ha rischiato la setticemia». A spiegarlo è Roberta Gaeta, consigliera regionale e referente per la tutela degli animali nello stesso consiglio al Centro Direzionale. La Gaeta è stata tra le principali artefici del lieto fine. «Ringrazio il Comune e l’Asl Napoli 1: questa è anche una storia di umanità istituzionale».

Ma portiamo indietro il nastro e ripartiamo dall’inizio. Daniele è un senza dimora toscano, che da anni vive nei dintorni della centralissima via Toledo. «Da due anni aveva una fistola - prosegue Gaeta - Era peggiorato molto negli ultimi mesi e rischiava la setticemia: la situazione era diventata urgentissima, e perciò la notizia era arrivata a me. Alcuni volontari mi avevano contattata perché erano preoccupati per lo stato di salute di Daniele. Ringrazio sia il Comune che la Asl Napoli 1 per l’attenzione dedicata al suo caso. È una storia di grande umanità istituzionale, che spesso si perde nella burocrazia. Stavolta non è successo, ed è stato bellissimo. I cani sono stati la salvezza dal suo vissuto difficile, fatto anche di dipendenza. I cani sono la sua famiglia, a tutti gli effetti. Lo ha salvato la famiglia. Lui è uno che ha tanti amici ma non chiede mai niente a nessuno. Sono convinta che eventi come questi possano rafforzare la fiducia dei cittadini nell'operato delle istituzioni e dimostrare come Napoli possa essere un esempio di collaborazione». Operarsi o restare vicino ai suoi cani? Per risolvere il rebus di Daniele, due dei tre animali sono stati ospitati alla Collina di Argo, il canile municipale di via Janfolla che Gaeta contribuì ad aprire 6 anni fa.

L’altra, Danka, è stata ospitata da un’amica. «Per convincersi a lasciarli andare - continua la consigliera - Daniele è salito sul veicolo che li portava al canile. Solo dopo aver visto che stavano bene ha accettato di andare in ospedale. Venuta a conoscenza della situazione, mi sono attivata e ho interessato il sindaco di Napoli, che si è reso subito disponibile. Mi sono interfacciata poi con i servizi competenti, tra cui quello di Tutela della Salute, quello di Inclusione sociale, le Unità mobili del Comune e l'Asl veterinaria della Napoli 1 Centro. La degenza di Daniele è stata più lunga del previsto: è durata due mesi, ma ora sta bene». Daniele e la sua famiglia, quindi, si sono riabbracciati l’altro ieri in piazza Municipio, per continuare a dividere insieme il viaggio, il pane e il tempo della vita.