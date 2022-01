Falsi attestati di vaccinazione per volare a Dubai: fermati a Fiumicino figlia e genero del boss Patrizio Bosti, capo dell'Alleanza di Secondigliano

Per delega del Procuratore della Repubblica di Napoli la Squadra Mobile della Questura di Napoli ha dato esecuzione a Fiumicino al fermo di indiziato di delitto emesso dal Pubblico Ministero nei confronti di Luca Esposito e Maria Bosti, genero e figlia di Patrizio Bosti, capo della organizzazione criminale nota come Alleanza di Secondigliano, poichè gravemente indiziati del delitto di corruzione di incaricati di pubblico servizio aggravato dal metodo mafioso e dalla finalità di agevolare il sodalizio di appartenenza: i due si erano procurati - con pagamento di denaro in favore di medici compiacenti - false certificazioni di avvenuta vaccinazione Covid e false certificazioni di test molecolare con esito negativo per potersi imbarcare su un volo diretto a Dubai. Alla esecuzione del decreto di fermo segue il giudizio di convalida previsto dalla legge.

