Napoli, le pulizie le fanno i volontari: «Altro che Covid, qui si festeggia tutte le sere»

Il disagio dei residenti della cosiddetta oasi del Cerlone cresce di giorno in giorno e stamattina, seppure senza aiuto, c'è stata una pulizia dell'intera area verde. Un intervento organizzato con altri volontari che però, proprio all'ultimo minuto, hanno deciso di non presentarsi. Ma le cose non sono cambiate. La pulizia c'è stata lo stesso, tra la soddisfazione e lo stupore dei cittadini, stanchi di quanto avviene ogni sera. Assembramenti e festeggiamenti avvengono di continuo – in barba ad ogni norma anti-covid – e proprio recentemente i controlli sembrano essersi intensificati.

Da quasi una settimana, ogni giorno dopo le 21, una pattuglia dei Carabinieri soveglia la zona controllando che nessuno infranga le regole. «Sappiamo tutti cosa accade in questa piazza – afferma il volontario di Retake Napoli Francesco Sollo – e quanto la situazione sia fuori controllo. Sto raccogliendo materiali di ogni genere che costantemente vengono abbandonati lungo i marciapiedi e nei giardinetti. Sono la prova tangibile delle festicciole che continuano a svolgersi in piazza durante le ore notturne. Dalle bottiglie di birra a quelle di vodka ed altri alcolici, ai residui di cartoni per le pizze ed altri alimenti. Tutto viene lasciato in strada e sotto gli occhi della gente ormai stanca. Tra l'altro, oltre a queste violazioni delle regole, si continuano a svolgere corse e competizioni tra scooter che – senza alcuna paura – sfrecciano tra i passanti che in quel momento sono in strada».

Proprio per questo motivo i cittadini chiedono che non si cali la guardia su una delle aree del quartiere flegreo più solitarie ed abbandonate. «Bisogna vigilare con costanza – conclude Sollo – per mantenere ordine e sicurezza. Nessuno può permettersi di infrangere le regole e trasformare questa piazza in uno sversatoio a cielo aperto. Non è possibile soprattutto in questo momento di pandemia dove bisogna prestare ancora più attenzione, all'aspetto dell'igiene e della pulizia del territorio. Bisogna fare squadra e remare tutti dalla stessa parte, per uscire al più presto da questo incubo generato dal covid-19».

