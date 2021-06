Napoli: controlli tra baretti e lungomare, multe ai ragazzi in moto senza casco

Gli agenti del Commissariato San Ferdinando hanno effettuato controlli nella zona dei baretti di Chiaia e di via Partenope dove hanno identificato 35 persone, controllato un veicolo e contestato 5 violazioni del Codice della Strada per mancato utilizzo del casco protettivo e mancata copertura assicurativa.

Inoltre, in via Riviera di Chiaia, hanno identificato e denunciato G.V., 51enne napoletano con precedenti di polizia, poiché sorpreso nuovamente ad esercitare l’attività di parcheggiatore abusivo e per inosservanza agli obblighi del Dacur (divieto di accesso alle aree urbane) cui è sottoposto e, contestualmente, gli hanno notificato un ordine di allontanamento.