Da cuoco a corriere di Amazon, Raffaele: «Tutto per far crescere i miei bimbi»

Fino a due anni fa si divertiva a navigare in internet e ad acquistare online prodotti per sé e la sua famiglia. Poi spinto dall’amore dei suoi cari, a cui il lavoro precedente sottraeva tempo, ha deciso di dare una svolta dopo 17 anni di attività professionale nel campo della ristorazione. Così Raffaele Vettone, 37 anni, di Trentola Ducenta (Caserta) sposato e padre di due bimbi di 4 e 6 anni, da acquirente è diventato dipendente di Amazon. Una scelta radicale di vita, che ha cambiato abitudini, orari, rapporti sociali di Raffaele, che oggi è un corriere in forza al deposito di Arzano del colosso dell’e-commerce.

Dal suo arrivo in Italia nel 2010, Amazon ha investito oltre 5.8 miliardi di euro creando più di 9.500 nuovi posti di lavoro a tempo indeterminato, di cui 2.600 nel 2020 in oltre 40 siti sparsi in tutto il Paese. Solo nel 2020 l’azienda ha inaugurato due nuovi centri di distribuzione a Castelguglielmo/San Bellino e Colleferro, mentre nel 2021 entreranno in attività il centro di distribuzione di Novara e di Cividate al Piano e il centro di smistamento di Spilamberto con l’obiettivo di creare ulteriori 2.000 posti di lavoro nell’arco dei prossimi tre anni. Negli ultimi anni Amazon ha inoltre aperto vari centri e depositi di smistamento in tutta la Penisola. Per servire i clienti Amazon Prime Now e Fresh, l’azienda dispone di due centri di distribuzione urbani a Milano e Roma.

A dispetto dell’immagine di un’azienda che in quest’ultimo periodo è finita sotto i riflettori per lo sciopero degli addetti degli hub e alle consegne indetto da Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti lo scorso 22 marzo su tutto il territorio nazionale, la storia di Raffaele è l’esempio di chi credendo nelle proprie capacità, specie in un momento difficile come quello che stiamo vivendo, è riuscito a rimettersi in gioco e a garantire un futuro ai suoi figli.

Ma quando è nata in lui la volontà di cambiare lavoro? «Per 17 anni ho lavorato come cuoco - racconta - viaggiando in diverse città d’Italia, da Arezzo a Viterbo, oltre che nella mia regione. A lungo andare mi sono reso conto che era un’attività troppo sacrificata e che i miei figli stavano crescendo senza che io potessi godermeli, perché quando rincasavo la sera loro già dormivano. Non avevo più nemmeno una vita sociale. Alle feste, alle cerimonie o a fare la spesa mia moglie doveva andare sempre da sola. Così nel 2019, ormai allo stremo, ho deciso di dire basta a quella vita». E la svolta è nata proprio navigando sul web, dove Raffaele si è imbattuto sulla piattaforma mondiale che già conosceva e dove già faceva acquisti: «Lessi che era in forte crescita e pensai “perché no?”. Mi piace molto guidare, viaggiare e conoscere posti e gente nuova, così inviai la mia candidatura e fui assunto». Dopo un periodo ad Ancona Vettone è stato assegnato ad Arzano, dove ogni mattina inizia la sua giornata lavorativa: «Verso le 9 andiamo al parcheggio, dopo al deposito e lì carichiamo le bag con la merce. Poi con la rotta già assegnata si parte. A volte faccio 20-30 consegne in ogni zona e ognuna dura 3 minuti».

Ma quali sono i vantaggi di un’attività simile? «Anzitutto i turni di lavoro, che mi permettono di stare con la mia famiglia. Inoltre abbiamo 2 o 3 giorni di riposo. Un altro aspetto fondamentale è il rapporto con il cliente. Si instaura un legame affettivo, perché molti ci conoscono già. Prima della pandemia mi invitavano a prendere il caffè. In particolare gli anziani o le persone disabili che aiutiamo, per ringraziarmi spesso vorrebbero farci regali. Sono cose che ci riempiono di gioia, ovviamente».

Un lavoro che dunque il driver consiglierebbe ai tanti giovani in cerca di occupazione, in questo particolare momento storico. «Lo stipendio è adeguato. Il lavoro è gratificante, ti permette di stare a contatto con la gente, di conoscere tanti posti». In più per quanto riguarda i clienti «ormai lo shopping è online e il vantaggio è che puoi fare acquisti stando comodamente seduto sul divano o nel tuo letto», sottolinea Raffaele, che in riferimento allo sciopero nazionale di fine marzo aggiunge: «Forse è stato azzardato, perché ci sono persone che fanno sacrifici enormi per arrivare a fine mese. Mentre noi siamo l’unica azienda che, sin dall’inizio della pandemia, non ha mai smesso di lavorare».

E alla vigilia di Pasqua, Raffaele non trascura le tradizioni della sua terra, mostrandosi in un video dove prepara la pastiera, come gli ha insegnato la sua mamma: «Perché la tecnologia va avanti, si sa, ma le tradizioni restano», ammette sorridendo.