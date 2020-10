Covid a Napoli: senza licenza e senza mascherina, ​parcheggiatore denunciato dalla polizia

Gli agenti del Commissariato Decumani hanno effettuato un servizio di controllo del territorio nella zona del centro storico dove sono state identificate 32 persone.

Nel corso dell’attività i poliziotti hanno notato in Largo Madonna delle Grazie, nei pressi dell’Ospedale Santa Maria degli Incurabili, una persona che stava svolgendo l’attività di parcheggiatore abusivo.

Gli agenti l'hanno identificato per un 59enne napoletano con precedenti di polizia e l'hanno denunciato poiché stava svolgendo nuovamente l’attività di parcheggiatore abusivo notificandogli contestualmente un ordine di allontanamento.

Inoltre, hanno fermato in via Duomo due giovani a bordo di un motociclo uno dei quali, un 23enne napoletano, è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico della lunghezza di 13cm e lo hanno denunciato per porto di armi od oggetti atti ad offendere.

In via Cesare Battisti i poliziotti hanno denunciato un 45enne napoletano con precedenti di polizia poiché stava svolgendo nuovamente l’illecita attività e in quanto inottemperante all'ordine di allontanamento di cui era stato già destinatario.

Infine, in via Oberdan hanno denunciato un 61enne napoletano con precedenti di polizia poiché stava anch’egli esercitando nuovamente l’attività di parcheggiatore abusivo e lo hanno anche sanzionato in quanto non indossava la mascherina.





