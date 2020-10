Lockdown a Napoli, in piazza del Gesù corteo funebre dei lavoratori dello spettacolo

«Emergenza senza fine»: è lo striscione che apre il corteo «funebre» dei lavoratori dello spettacolo che oggi in piazza a Napoli protestano chiedendo supporto per il settore. In piazza del Gesù, centro storico della città, i lavoratori dello spettacolo di sono dati appuntamento per celebrare «la morte del nostro lavoro»: sono attori di cinema e teatro, gli artisti del circo, costumisti.

Un uomo con il megafono passa tra i manifestanti invitando a mantenere le distanze per evitare assembramenti. «Prima delle rose vogliamo il pane», recita un altro striscione portato in piazza. Sui volti, molti hanno dipinto la lacrima di Pierrot, un gruppo di attrici è travestito da vedova «di un mondo che è morto». Il «corteo funebre», con la banda che suona una marcia triste, fa il girotondo intorno all'obelisco della piazza.

