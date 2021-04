Napoli, 8 ragazzi prendono il sole in spiaggia: tutti multati

In otto, sulla spiaggia di Posillipo, a prendere il sole. Li hanno scoperti, ieri pomeriggio, a Napoli, gli agenti del Commissariato Posillipo e i Nibbio dell'Ufficio Prevenzione Generale che, su disposizione della Centrale Operativa, sono intervenuti in una spiaggia di via Posillipo per una segnalazione di assembramenti. Gli agenti, giunti sul posto, hanno sorpreso gli 8 giovani, napoletani tra i 23 e 15 anni, mentre consumavano cibo e bevande: sono stati tutti multati per inottemperanza alle misure anti Covid-19 poiché trovati fuori dal proprio domicilio e privi della mascherina.

Nello stesso pomeriggio, i poliziotti del Commissariato Arenella, in via Nicolardi, hanno identificato 9 giovani, tutti minorenni, che si intrattenevano in strada: anche in questo caso multe per inottemperanza alle misure anti Covid-19 perché trovati fuori dal proprio comune di residenza senza giustificato motivo.