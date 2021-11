Napoli, è boom di contagi nelle scuole: raddoppiato il numero delle classi in dad, sono già a quota 70

Sono salite a 70, raddoppiate in una sola settimana, le classi di istituti scolastici napoletani passate in didattica a distanza a seguito del rilievo della presenza di più di tre casi positivi in uno stesso gruppo. Le classi in Dad erano infatti 37 il 23 novembre, diventate 63 il 26 di questo mese per salire a 70 ieri. Un dato aggiornato con l’arrivo dei risultati degli ultimi tamponi per studenti e docenti eseguiti al ritmo di 3 o 400 al...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati