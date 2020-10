E' stata installata la Tenda della Salute alle Case Nuove, il rione popolare ricostruito nel secondo dopoguerra densamente popolato non solo da italiani ma anche da molti immigrati. La tenda è stata situata nei pressi del Loreto Mare, l'ospedale diventato il simbolo della politica sanitaria in Campania, visto che da pronto soccorso territoriale è stato svuotato e trasformato in un centro Covid che però non è mai decollato.

La Tenda della salute è servita sia per offrire sanitari servizi agli abitanti delle Case Nuove, come il controllo della pressione del sangue e dell'ossigeno nel sangue, che per denunciare cosa non va nella sanità. A cominciare dal Loreto Mare. «Manca la Rianimazione - la denuncia del Comitato Case Nuove - e quindi che Covid hospital è? E' stato smantellato un ospedale che funzionava nel cuore della città ma senza rianimazione il Loreto Mare non sarà mai utile per curare i malati di Covid».

