Napoli-Cremonese, controlli alle attività commerciali: sequestrati gadget contraffatti

Controlli a negozi e locali durante la partita Napoli-Cremonese. Mentre si svolgeva il match al Maradona, la polizia municipale ha controllato 10 esercizi pubblici e 30 attività commerciali, oltre a prevenire e contrastare la vendita in strada. L'operazione ha portato al sequestro di gadget contraffatti esposti per la vendita da un ambulante abusivo.

Gli agenti della Municipale hanno poi lavorato per assicurare la viabilità e la sicurezza nelle aree circostanti lo stadio. Sono 126 i verbali emessi per violazioni al Codice della Strada, 6 i veicoli sequestrati perchè sprovvisti di assicurazione, 77 le vetture in sosta irregolare e 7 i parcheggiatori abusivi sanzionati. A questi ultimi sono stati anche sequestrati i guadagni illeciti.