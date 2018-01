Vertice in Prefettura, domani a Napoli, alla presenza del ministro dell'Interno, Marco Minniti, sull'escalation di episodi di violenza giovanile che si stanno verificando in questi giorni. Alla presenza (ore 15) anche dei vertici nazionali delle Forze dell'ordine, si terrà una riunione del Comitato Provinciale Ordine e Sicurezza pubblica. Parteciperanno anche il Procuratore Distrettuale della Repubblica di Napoli e i vertici della magistratura minorile.



«Viviamo giorni difficili che potranno essere affrontati con successo solo se saremo uniti». È il monito del sindaco di Napoli Luigi de Magistris in merito alla spirale di violenza giovanile con protagoniste le babygang. « Napoli ce la farà - ha detto il sindaco intervenendo alla cerimonia di intitolazione dello slargo dedicato alla memoria di Maurizio Estate, medaglia d'oro al valore civile - e nessuno si deve tirare fuori. Ognuno deve fare la sua parte - ha concluso - ma sono sicuro che vinceremo la sfida perché Napoli è una città di vita e non di morte».



«Mancano sia la prevenzione che la repressione e non ci sono regole: quando questa triade si realizza assistiamo all'esibizione di un'adolescenza senza freni» affermano in una nota la psicologa Maria Rita Parsi e Mario Campanella, autori del libro «Generazione H» (Piemme) nel quale si parla della nuova fenomenologia adolescenziale. «Questi ragazzi che fanno i bulli e gli assassini mancati sono gli stessi che giocano per ore alla playstation, che si isolano dal mondo per vedere Gomorra e che emulano un presente fatto di soprusi e di famiglie completamente assenti. Dov'è la scuola? - si chiedono Parsi e Campanella - Probabilmente è impegnata ad occuparsi di un nozionismo che non fa alcun effetto sui giovani. L'esperienza di Rossi Doria e dei maestri di strada era stata illuminante proprio a Napoli - conclude la nota - ma le cose belle in Italia sono destinate a durare poco».

Lunedì 15 Gennaio 2018, 12:41

