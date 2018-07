Giovedì 5 Luglio 2018, 19:03 - Ultimo aggiornamento: 05-07-2018 19:03

La Corte di Appello di Napoli ha condannato a un anno e quattro mesi di reclusione (pena sospesa) il vigile del fuoco Tiziano Fucci, ritenuto colpevole di omicidio colposo nell'ambito del processo per la morte di Cristina Alongi, la donna di 43 anni schiacciata da un pino mentre era nella sua auto in via Aniello Falcone, a Napoli, nel giugno del 2013.Il vigile del fuoco, poco tempo prima della tragedia, ricevette una richiesta di intervento da parte del titolare di un bar che si trova nei pressi del luogo dove si è verificato il crollo il quale denunciava la pericolosità dell'albero. L'uomo chiese l'intervento dei vigili del fuoco ma Fucci replicò dicendogli di chiamare il Comune o la polizia municipale. Il vigile del fuoco fu assolto in primo grado. Confermata la condanna a un anno e quattro mesi inflitta in primo grado all'agronoma comunale Cinzia Ignorato Piccioni. Confermata anche in Appello l'assoluzione per il vigile urbano Marino Reccia.