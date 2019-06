Sabato 15 Giugno 2019, 13:47

Il parziale crollo di un solaio si è verificato in un palazzo del quartiere Forcella di Napoli, nell'area dove pochi giorni fa un commerciante è morto in seguito al distacco di un cornicione. Una squadra dei vigili del fuoco è appena arrivata sul posto: al momento non risultano persone ferite.