Napoli, crolla un solaio: evacuato un palazzo in via Santa Lucia

Giovedì 17 Maggio 2018, 21:29 - Ultimo aggiornamento: 17-05-2018 22:40

Panico in via Santa Lucia, di fronte la sede della Regione Campania, dove in serata, al civico 90, si è verificato il crollo del solaio di un appartamento posto al sesto piano. Solo per un caso non ci sono state vittime e immediatamente sul posto sono arrivati i vigili del fuoco che dopo un primo sopralluogo hanno ritenuto opportuno sgomberare l'edificio abitato da 14 famiglie. A coordinare le operazioni di protezione civile per portare via dalle loro case i residenti, il generale Ciro Esposito che guida anche la polizia municipale. Nelle prossime ore i vigili del fuoco eseguiranno rilievi tecnici per capire se il crollo ha creato problemi allo stabile e mettere in sicurezza il sesto e settimo piano.