Napoli, crolli a scuola: dopo le verifiche chiusa l’Andrea Doria

Dopo una giornata intera di dilemmi e verifiche, la vicenda dell’Andrea Doria si conclude in tarda serata. Sono le 22:57 quando sul sito dell’istituto si legge: “si comunica a tutti i genitori ed al personale che protezione civile e vigili del fuoco hanno interdetto l’intero plesso scolastico per tutta l’utenza. Si invita tutti a visitare il sito per gli aggiornamenti”. Nessun dubbio quindi, la scuola viene chiusa e le lezioni sono interrotte sino a data da destinarsi. Una decisione che non sorprende i genitori che da giorni chiedevano verifiche ed interventi.«Ce lo aspettavamo - dichiarano - ma adesso bisogna intervenire al più presto. La struttura va ristrutturata e messa in sicurezza nel più breve tempo possibile. Non possiamo aspettare altro tempo. I nostri figli devono tornare a scuola».