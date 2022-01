Napoli, crollo nel cimitero del Pianto a Poggioreale: almeno 200 cadaveri fuori dalle bare

Una tragedia sfiorata. Non la prima e, anche se difficile da accettare, non sarà l'ultima. La speranza dei cittadini che questa città possa non essere più associata alla parola degrado è sempre più fioca. Un luogo sacro, dove dovrebbe regnare la pace. Un luogo di culto dove migliaia di cittadini ogni giorno si recano per pregare. Lo stesso luogo dove “riposano” uomini che hanno reso grande la città di Napoli nel mondo, Totò, Caruso, Scarpetta e Nino Taranto è ancora teatro di un importante crollo strutturale che ha interessato parecchi loculi comuni e delle cappelle gentilizie subendo ingenti danni.

Vigili del fuoco e Protezione civile sono a lavoro da stamattina alle 3 per i primi rilievi e per accertarsi, anzitutto, che non ci fossero vittime o feriti. Sarà necessario ora stabilire le cause del crollo, stimare i danni e sgombrare l'area dalle macerie. Tra le prime ipotesi il fenomeno della subsidenza, ovvero il lento e progressivo sprofondamento del suolo legato allo sfruttamento delle falde acquifere. Il fenomeno potrebbe essere legato ai lavori della metropolitana in opera nel sottosuolo corrispondente all'area interessata dai crolli, lavori che potrebbero aver svuotato quelle stesse falde, le quali contribuivano a mantenere compatto il terreno. Altra spiegazione plausibile è quella dell'erosione generata dagli agenti atmosferici, dal tempo e da una scarsa manutenzione. Non da meno l'oblescenza delle strutture, molte delle quali vecchie e in cattivo stato di conservazione.