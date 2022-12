Napoli, crolla controsoffitto dell'Orientale per maltempo

Il maltempo e le forti piogge di questi giorni hanno causato il distacco di una porzione di controsoffittatura all'interno dell'aula mura greche di palazzo Corigliano, sede dell'università degli studi di Napoli “L'Orientale” in piazza San Domenico Maggiore, nel centro storico cittadino.

Le cause del distacco, conferma l'ateneo, «sono da imputare alle avverse condizioni climatiche che hanno agito sui sistemi di ancoraggio di alcuni elementi del cartongesso, favorendone il distacco». Non si sono registrati danni a persone né a cose. «La situazione è sotto controllo e le lezioni in tutto l'Ateneo si svolgono regolarmente. L'Aula Mura Greche riaprirà nel più breve tempo possibile».