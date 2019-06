Domenica di terrore nei vicoli di Napoli: crolla l'ex cinema Vesuvio

Domenica 2 Giugno 2019, 14:35

Crollo in una palazzina a Napoli, nel quartiere Pendino dove, intorno a mezzogiorno, un boato ha allarmato i cittadini. Lo schianto è stato causato dal cedimento di una porzione interna della struttura che ospitava l'ex cinema Vesuvio, su via Lavinaio, oggi abbandonata.Sul posto sono giunti i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l'area e, allo stesso tempo, si sono accertati che non vi fossero feriti sebbene fosse pronta anche la postazione del 118 per eventuali soccorsi. I caschi gialli coadiuvati dalle forze dell'ordine hanno ristabilito la sicurezza nella zona del crollo.La palazzina, comunque, è stata sottoposta a sondaggi e sopralluoghi tecnici da parte dei vigili del fuoco, per verificare le cause del crollo, forse dovuto anche a massicce infiltrazioni nella struttura.