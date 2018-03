Napoli, crolla ex monastero ai Tribunali: il racconto del pompiere eroe che ha estratto gli operai dalle macerie

Venerdì 16 Marzo 2018, 13:24 - Ultimo aggiornamento: 16-03-2018 13:31

«Ho iniziato a scavare con le mani. Stava ancora crollando materiale da sopra, ogni minuto che passava l’uomo poteva morire soffocato». È l’eroica testimonianza di Rosario Martusciello, uno dei vigili del fuoco accorsi in aiuto degli operai coinvolti nel crollo della chiesa di San Paolo Maggiore , in zona Tribunali.«Quando sono arrivato c’era un sacco di polvere, non si riusciva a respirare. C’era un operaio a terra colto da malore che chiedeva aiuto e che ho affidato alle cure del 118. Il secondo era sepolto sotto le macerie. Ho iniziato a scavare con le mani. Poi ho visto che c’era un bobcat e con questo siamo riusciti con attenzione a farci strada tra le macerie, riuscendo infine ad estrarlo. Respirava. Ci guardava e provava a parlare con noi. L’abbiamo caricato su una barella ed è stato portato via».Gli abitanti del quartiere, accorsi in strada per il rumore improvviso pochi minuti prima delle 9 del mattino, hanno assistito sbalorditi all’eroico salvataggio dei vigili del fuoco. «Hanno scavato con le mani, hanno combattuto con le unghie e con i denti per salvarlo».