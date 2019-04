Napoli, il tesoro degli Incurabili cade a pezzi: traslocati i pazienti, via la storica Farmacia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Domenica 7 Aprile 2019, 08:00 - Ultimo aggiornamento: 07-04-2019 08:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una riunione è stata già convocata per martedì mattina, sul tavolo un unico, determinante tema, il salvataggio degli antichi vasi esposti nella Farmacia degli Incurabili che pure è coinvolta nel lento collasso della struttura ospedaliera.Al tavolo i vertici della Asl, il professor Rispoli che è responsabile dei beni artistici dell'Asl e soprattutto la soprintendenza che dovrà dare suggerimenti operativi e supporto per le delicatissime operazioni di confezionamento e trasporto di quei vasi, opere d'arte per le quali non si può correre il rischio di danneggiamento. Con la soprintendenza si discuterà anche del destino delle tele custodite nella chiesa di Santa Maria del Popolo che si trova all'interno dell'ospedale, nella quale due settimane fa si verificò il crollo del pavimento alle spalle dell'altare.