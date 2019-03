Napoli, la cugina del pm uccisa dai rapinatori: over 65 sempre più preda

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 26 Marzo 2019, 12:43

Anziani, spesso soli e, dunque, indifesi. Mettere a segno un colpo contro una persona anziana - truffa, scippo, furto o rapina che sia - è un po' come rubare le caramelle ad un bambino. Si rischia poco o nulla, mentre il bottino è quasi sempre garantito, ma soprattutto consistente.La tragedia che si è consumata nell'appartamentino al terzo piano di via Santa Lucia ai Filippini, a Gianturco, fa tornare altissimo un allarme mai sottovalutato eppure reale, concreto, ma soprattutto inquietante.A illustrare il quadro della situazione sono le statistiche di alcuni studi di settore che ogni anno esplorano e aggiornano i dati sulla microcriminalità. Una recente ricerca pubblicata dal «Sole 24 Ore» dalla quale emerge - a sorpresa - che su questo versante Napoli è più sicura di Milano. Nel capoluogo campano si corre, insomma, meno rischio di essere vittima di uno scippo che nella città meneghina. E così anche per i furti in abitazione: 137 episodi, a fronte di 545. Numeri e cifre confermate solo qualche mese fa anche dalla relazione depositata in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario qui a Napoli. E tuttavia quello dei delitti commessi ai danni degli anziani è un trend in ascesa sempre più preoccupante.