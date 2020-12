Napoli, cumuli di rifiuti a Ponticelli: incivili e poca raccolta differenziata

Cumuli di rifiuti a ridosso dei cassonetti a Ponticelli, nella periferia orientale di Napoli. Scene che si registrano in diverse zone del quartiere di Napoli Est interessate, in più occasioni, dal medesimo problema.

Le festività natalizie fanno emergere diverse criticità. Il problema riguarda non la maggiore quantità di rifiuti prodotti in questi giorni ma la mancata differenziazione dei materiali. Il corretto conferimento dei rifiuti in cassonetti e campane è fondamentale per evitare scene come quelle che si registrano in queste ore in via Provinciale Botteghelle di Portici, strada molto trafficata del quartiere Ponticelli. Sacchetti, buste e scatoloni in cartone creano diversi cumuli a ridosso di cassonetti e campane a due passi dal Rione Incis.

Occorrerà uno sforzo importante da parte dell'Asìa Napoli, azienda municipalizzata del Comune di Napoli che si occupa della raccolta dei rifiuti. In queste ore i mezzi hanno recuperato cumuli in diverse vie del quartiere, specie nel centro storico. Criticità emergono, in particolare, a ridosso degli complessi di edilizia residenziale pubblica e in alcune strade particolarmente trafficate e interessate dal fastidioso fenomeno del "sacchetto selvaggio". Poco decoro e, soprattutto, mancata igiene. Oltre i materiali in plastica, cartone e imballaggi tra i cumuli si getta anche l'organico (come gli avanzi di cucina).

Il quartiere Ponticelli è particolarmente interessato dal fenomeno di sversamento illecito di rifiuti. Ingombranti, scarti di lavori edili e rifiuti speciali sono costantemente abbandonati in strada da incivili e delinquenti. Circostanze che obbligano l'amministrazione a intervenire con operazioni straordinarie particolarmente costose.

