Napoli, cumuli di rifiuti sul cancello della scuola elementare ma nessuno interviene

Martedì 3 Settembre 2019, 14:27 - Ultimo aggiornamento: 03-09-2019 14:44

Un’apertura di anno scolastico ricco di insidie per scolari e genitori ma anche per gli insegnanti delle scuole elementari e l’asilo che si trovano in via Orticello a Loreto nel quartiere delle Case Nuove a Napoli. Da giorni il cancello di ingresso che delimita la struttura scolastica è diventato ricettacolo di rifiuti di ogni genere e nonostante le varie segnalazioni ad Asia e vigili urbani nessuno è intervenuto. La segnalazione arriva da un residente del quartiere, Luigi Cuccaro.«Siamo pronti a clamorose forme di protesta - fanno sapere i genitori - e siamo anche disposti a non mandare i nostri figli a scuola perché in quelle condizioni c’è un serio rischio igienico sanitario».