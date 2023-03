La curia di Napoli ai parroci: a Pasqua niente allestimenti maestosi

Per le cerimonie della settimana santa l'ufficio liturgico della diocesi di Napoli ha scritto una sorta di vademecum che è stato pubblicato sul sito. Ai parroci viene ricordato, ad esempio, che per l'altare della deposizione, che viene allestito in occasione del triduo pasquale «non servono dunque fioriture e allestimenti maestosi, né eccessivi segni, spesso frutto di estrosa fantasia, che finiscono per distogliere lo sguardo e l'attenzione dal “segno”».

la comunicazione poi continua : «è piuttosto necessaria la preparazione di un luogo accogliente e consono alla preghiera, senza elementi di disturbo. Risulta pertanto assolutamente inopportuno dare un “tema” all'altare della reposizione. Esso non è dunque il luogo dove ostentare la solennità e gareggiare alla realizzazione più bella, né delle rappresentazioni scenografiche con le quali stupire i fedeli: l'unico stupore è dato dal dono dell'eucaristia da parte del signore stesso alla sua chiesa».