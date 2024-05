Gli agenti dell'unità operativa San Giovanni sono intervenuti presso l'impianto sportivo situato nel Rione Santa Rosa. Durante un'apparente richiesta di prenotazione del campo da calcio, gli agenti, vestiti con abiti civili, sono stati avvicinati da un individuo che si è autodefinito custode dell'area.

Successivamente è emerso che l'uomo, identificato come V. C., sessantenne, residente in Via Luigi Volpicella, non aveva alcun diritto sulla gestione dell'area, ma pretendeva il pagamento di una tariffa per l'utilizzo del campo, aggirando inoltre la legge vendendo alimenti confezionati nella zona. Di conseguenza, l'uomo è stato denunciato alla Procura della Repubblica per aver occupato abusivamente terreno pubblico per trarne profitto, e gli è stata contestata la violazione per la vendita abusiva di alimenti, con conseguente sequestro della merce.

Gli agenti hanno poi contattato il custode legittimo dell'area che è intervenuto sul posto per ricevere le chiavi precedentemente detenute da V.C., procedendo alla chiusura dell'area sotto la supervisione della olizia Locale.