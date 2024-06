Oggi la polizia di stato ha dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Roma nei confronti di due persone, pluripregiudicate, gravemente indiziate in concorso tra loro del reato di furto aggravato.



In particolare, nella notte tra il 4 ed il 5 dicembre 2023, i due, con il volto coperto, erano giunti nel quartiere Vomero a bordo di un’auto con targa straniera e, dopo essersi introdotti in un parco privato, avevano forzato e rubato una vettura parcheggiata.

Le successive indagini, svolte dagli agenti della 6ª sezione della squadra mobile di Napoli, concretizzatasi nell’esame delle immagini estrapolate dagli impianti di videosorveglianza presenti in zona, hanno permesso di identificare i predetti e di individuare l’auto con targa straniera con la quale i due erano giunti nel quartiere collinare.