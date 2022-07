Napoli, da piazza Garibaldi parte l'operazione «Alto impatto»

Alto impatto nel quartiere Vasto a Napoli, in particolare in piazza Principe Umberto, in piazza Nazionale e in piazza Garibaldi. Nel corso dell’attività sono state identificate 47 persone, di cui 21 con precedenti di polizia, e controllati 42 veicoli, di cui 8 sottoposti a sequestro amministrativo, 7 sottoposti a fermo amministrativo e 2 sequestrati ai fini della successiva confisca.

APPROFONDIMENTI LA VIOLENZA Napoli, vittima rapina picchiato con un casco: il video è... L'INCIDENTE Trattore si ribalta dopo il tamponamento, muore ucraino 30enne nel...

Infine, sono state contestate 24 violazioni del codice della strada per mancata copertura assicurativa, mancata esibizione dei documenti di circolazione, guida senza patente, mancato uso del casco protettivo, mancata revisione e per guida di veicolo già sottoposto a sequestro. E i poliziotti hanno anche denunciato una persona per guida senza patente: violazione reiterata nel biennio.