Napoli, da PizzaVillage a BaccalàRe sconti sulla tassa: la Finanza in Comune

Mercoledì 20 Marzo 2019, 23:02

Blitz della Guardia di Finanza all’ufficio Grandi Eventi del Comune di Napoli, indagine sui grandi eventi. Le fiamme gialle hanno chiesto di visionare gli atti delle kermesse sul Lungomare degli ultimi anni, come il Baccalà Re, il Pizza Village e il Bufalafest, che hanno beneficiato di forti sconti sulla tassa di occupazione di suolo pubblico, con richieste anche fino all’80% di sconto, in quanto riconosciute dalla giunta de Magistris come manifestazioni di interesse pubblico per la città. Il sopralluogo è avvenuto alcuni giorni fa. Nel mese di ottobre 2018, i grandi eventi erano stati oggetto di un esposto inviato all’Autorità nazionale Anticorruzione dal consigliere comunale Diego Venanzoni (Pd). La Guardia di Finanza, però, nell’ispezione agli uffici dell’altro giorno, non è intervenuta su delega dell’Authority. I militari non hanno sequestrato atti, ma hanno preso visione della documentazione in relazione agli ultimi grandi eventi, in particolare quelli tenutisi su via Caracciolo e alla Rotonda Diaz.