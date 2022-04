Arrestato per furto aggravato. “Armato” di zaino, un 19enne è entrato da Zara in via Toledo: ha scelto i suoi capi preferiti e li ha nascosti nella sacca, rimuovendo alcune delle placche anti-taccheggio. Quando ha raggiunto la barriera delle casse, però l’allarme lo ha tradito ed è stato bloccato, prima da una guardia giurata e poi dai militari intervenuti. La merce è stata restituita al negozio. Il napoletano è in attesa di giudizio.