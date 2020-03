Napoli, in arrivo da Zhengzhou 50.000 mascherine: «Grazie ai nostri amici cinesi»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Stamattina sono partite da, capitale della Provincia dell'Henan in Cina, dirette al Comune di Napoli 50mila mascherine chirurgiche. Il vettore della spedizione, l'unico possibile, è quello postale e pertanto le mascherine arriveranno a Palazzo San Giacomo tra almeno 10 giorni e saranno distribuite in base alle esigenze del momento a tutti i soggetti in prima linea in questa emergenza.La città di Napoli e la città di Zhengzhou sono legate da oltre dieci anni da un «saldo vincolo di amicizia e stima», rinsaldato nel 2018 proprio a Zhengzhou con la partecipazione del presidente della commissione Marco Gaudini, delegato dal sindaco Luigi de Magistris, al Forum dei sindaci sul turismo e la sostenibilità. Durante questo delicato periodo per l'emergenza Covid-19 le due città hanno mantenuto rapporti costanti anche per il tramite dei responsabili dell'ufficio diplomatico della città cinese. E nei giorni scorsi, il sindaco de Magistris aveva scritto una lettera al sindaco di Zhengzhou chiedendo, in virtù di questo rapporto, «una collaborazione per sostenere in questa emergenza Napoli ed i napoletani». Dopo qualche giorno di trattative diplomatiche, seguite dal consigliere Gaudini, e necessarie per superare le complicazioni burocratiche per far uscire i dispositivi dalla Cina, le mascherine sono riuscite a partire con destinazione Napoli. «Ancora una volta va apprezzata la grande generosità del popolo cinese che in questa come in altre occasioni non si è tirato indietro e la straordinaria disponibilità della città di Zhengzhou nell'offrire un aiuto concreto alla nostra città», sottolineano il sindaco di Napoli de Magistris e il consigliere Gaudini.