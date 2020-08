Italgas rende noto che questa mattina, a Napoli, in via dei Granili all'altezza del numero civico 22, «un'impresa estranea alla Società, impegnata in lavori di manutenzione di altri servizi pubblici, ha danneggiato una condotta del gas provocando una dispersione». I tecnici Italgas, «tempestivamente intervenuti, stanno operando per mettere rapidamente in sicurezza la condotta e fermare la fuoriuscita. Dalle prime valutazioni dei tecnici, l'intervento di riparazione del danno non dovrebbe comportare interruzioni o limitazioni del servizio». © RIPRODUZIONE RISERVATA