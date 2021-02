Napoli, danneggia con un coltello ​le auto in sosta: denunciato

Stamattina gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in piazza Enrico De Nicola hanno notato un uomo che armeggiava con un coltello vicino ad un’auto e che, alla loro vista, ha tentato di allontanarsi per eludere il controllo. I poliziotti lo hanno raggiunto e bloccato trovandolo in possesso di un coltello a serramanico della lunghezza di 17 cm; inoltre, hanno accertato che erano stati danneggiati gli sportelli di due auto in sosta. L’uomo, un 67enne napoletano, è stato denunciato per porto di armi od oggetti atti ad offendere e per danneggiamento aggravato.

