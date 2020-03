LEGGI ANCHE

Nel mese di marzo, il Questore di Napoli ha emesso provvedimenti di divieto di accesso alle manifestazioni sportive per periodi da due a tre anni nei confronti di 7 persone perché denunciate o condannate per rapina, estorsione o reati in materia di armi o stupefacenti.: Sorrento-Bitonto del 24 novembre scorso (uno), Academy San Giorgio –Fox Soccer del 19 gennaio (tre), Real Forio-Sibilla Flegrea del 25 gennaio (quattro), A.S.D. Casola Calcio- Cava Friends dell’8 febbraio (quattro), la Siesta –Borbonia Felix del 16 febbraio.